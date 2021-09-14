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    Яремчук выйдет в старте «Бенфики» против киевского «Динамо»

    «Динамо» К — «Бенфика»: прогноз, составы и коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в котором киевское «Динамо» примет «Бенфику».

    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук

    «Динамо»: Бойко, Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.

    «Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Морато, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Бенфике». Коэффициент на ее победу — 2.44, на успех «Динамо» — 3.35, на ничью — 3.26. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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