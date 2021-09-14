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    Справится ли киевское «Динамо» с «Бенфикой»?

    «Динамо» Киев — «Бенфика». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Бенфика»
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    Юлиан Вайгль
    Во вторник, 14 сентября, киевское «Динамо» на своем поле примет лиссабонскую «Бенфику» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе НСК «Олимпийский», начнется в 22:00 по московскому времени. «Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 14 Сентября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 22:00 Бенфика Бенфика
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    «Динамо»

    Киевское «Динамо» напрямую попало в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку в прошлом сезоне оформило чемпионский титул, опередив «Шахтер».

    Новый сезон «сине-белые» в целом тоже начали успешно, ведь в семи турах УПЛ набрали 19 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    Победная серия подопечных Мирчи Луческу насчитывает три матча, в которых они поочередно обыграли «Десну» (4:0), «Колос» (7:0) и «Металлист 1925» (2:0).

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    В середине августа киевляне нашли время для того, чтобы провести контрольную встречу с миланским «Интером», которому уступили со счетом 0:3.

    После травм у «Динамо» восстанавливаются Артем Беседин, Никита Бурда и Владимир Костевич.

    «Бенфика»

    «Бенфике» пришлось постараться, чтобы отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, так как она прошла два раунда квалификации.

    Сначала «орлы» довольно легко прошли московский «Спартак» (2:0 и 2:0), а вот затем с трудом одолели ПСВ (2:1 и 0:0).

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    • В чемпионате Португалии команда Жорже Жезуша уверенно лидирует, имея на своем счету 15 набранных очков в пяти турах.

    В единственном сентябрьском матче лиссабонцы разгромили «Санта-Клару» (5:0).

    Среди травмированных у «Бенфики» значатся Андре Алмейда и Ферро. Лукас Верисимо отбывает дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бенфики» — 2.20, победа «Динамо» — 3.40, ничья — 3.30.

    В этой группе также находятся «Бавария» и «Барселона», а это значит, что с большой долей вероятности «Динамо» и «Бенфика» будут бороться за третье место.

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    Следуя этой логике, очевидно, что киевлянам нужно побеждать на своем поле. Где еще набирать очки, если не дома в игре против прямого конкурента?

    Проблема в том, что мы не можем оценить реальную силу «Динамо». Победы в УПЛ — это хорошо, но это совсем не уровень еврокубков.

    Раз уж «сине-белые» так плохо смотрелись на фоне «Интера», полагаем, что и против «орлов» им придется несладко, тем более что у Жезуша сейчас собрался крепкий коллектив. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал больше 2,5» за 1.96. В УПЛ «Динамо» забивает много и мало пропускает. В Лиге чемпионов подобный трюк уже не пройдет. Да, забить в Киеве хозяевам вполне по силам, но и пропустят они не меньше двух мячей.

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    «Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли киевское «Динамо» с «Бенфикой»?
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