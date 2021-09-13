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    Слуцкий: «Урал» нас удивил своей тактической расстановкой

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча РПЛ с «Уралом» (4:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой.

    Мы готовились, даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против "Крыльев" — они ни разу не использовали схему в трех центральных защитников. Поэтому хорошо, что смогли быстро среагировать, перестроиться.

    Возникали опять же определенные проблемы именно с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо все, что хорошо заканчивается.

    В концовке, когда стало появляться большое количество свободных зон, у нас продолжали возникать моменты, даже когда мы сделали несколько замен.

    Можно ли сравнивать качество газона стадиона "Центральный" и "Ак Барс Арены"? И там и там плохой. Если бы мы играли на базе, было бы вообще супер», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

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