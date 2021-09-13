Слуцкий: «Урал» нас удивил своей тактической расстановкой

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча РПЛ с(4:0).

«Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой.

Мы готовились, даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против "Крыльев" — они ни разу не использовали схему в трех центральных защитников. Поэтому хорошо, что смогли быстро среагировать, перестроиться.

Возникали опять же определенные проблемы именно с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо все, что хорошо заканчивается.

В концовке, когда стало появляться большое количество свободных зон, у нас продолжали возникать моменты, даже когда мы сделали несколько замен.

Можно ли сравнивать качество газона стадиона "Центральный" и "Ак Барс Арены"? И там и там плохой. Если бы мы играли на базе, было бы вообще супер», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.