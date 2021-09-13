«Болонья» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 78-й минуте забил шведский хавбек хозяев Маттиас Сванберг, которому ассистировал Марко Арнаутович.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Верона 1:0
Гол: 1:0 Маттиас Сванберг (79') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри, Гари Медель, Кевин Бонифаци, Аарон Хики, Николас Домингес, Маттиас Сванберг, Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 68'), Роберто Сориано, Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 68'), Марко Арнаутович (Федерико Сантандер, 90') Верона: Джованни Симеоне, Джанлука Капрари (Маттео Канчелльери, 75'), Антонин Барак, Дарко Лазович, Адриен Тамез (Мартин Онгла, 61'), Иван Илич (Кевин Ласанья, 84'), Марко Давиде Фараони, Nicolo Casale (Федерико Чеккерини, 75'), Корай Гюнтер, Павел Давидович (Джанджакомо Маньяни, 46'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Антонин Барак (49'), Федерико Чеккерини (85'), Eusebio Di Francesco (90 + 6'), Николас Домингес (90 + 8'), Марко Давиде Фараони (90 + 8')
«Болонья» в 3 стартовых турах итальянского чемпионата набрала 7 очков, а «Верона» потерпела три поражения подряд.