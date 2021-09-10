Аргентина — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

В 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Аргентина»: Хуан Муссо, Науэль Молина, Херман Песселья, Николас Отаменди, Маркос Акунья, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Леандро Даниэль Паредес, Алехандро Гомес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.

«Боливия»: Марсело Морено, Henry Vaca, Moises Villarroel, Эрвин Сааведра, Лионель Хустиньяно, Jose Sagredo, Jairo Quinteros, Луис Акин, Адриан Джузино, Jesus Sagredo, Карлос Лампе.

Предыдущий матч соперников: «Боливия» — «Аргентина» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Боливия». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 3:0. Матч между командами «Аргентина» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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