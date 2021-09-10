Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Боливии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 сентября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентина в конце прошлой неделе угодила в странную ситуацию, которая завершилась отменой матча против Бразилии.

Матч между сборными Аргентины и Бразилии был прерван через несколько минут после стартового свистка после внезапного появления на поле представителей бразильского Национального агентства по санитарному надзору и полиции. Выяснилось, что четыре футболиста сборной Аргентины незаконно попали на территорию Бразилии, из-за чего и начался весь этот цирк.

Если что, подробно о том, что произошло, читайте здесь.

Несмотря на то, что матч с бразильцами так и не состоялся, Аргентина все равно осталась на втором месте в таблице южноамериканской отборочной группы. Отрыв от Эквадора составляет два очка, а от Уругвая — три.

Беспроигрышная серия Аргентины составляет уже 21 матч.

Боливия

Тем временем Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После восьми туров боливийцы занимают предпоследнее место.

На прошлой неделе сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией и потерпела поражение от Уругвая.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Боливия ни разу не выигрывала в гостях в текущем отборе. А еще у нее худшая оборона среди всех южноамериканских сборных: в восьми матчах команда Сесара Фариаса пропустила 19 мячей.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 9.60, а победу Боливии — за 27.00.

Аргентинцы легко обыграли Боливию в гостевом матче, забив четыре мяча. В принципе, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций «альбиселесте» снова одержат крупную победу.

Ставка — тотал Аргентины больше 2,5 за 1.71.

Также можно рассмотреть ставку на победу Аргентины + общий тотал больше 3,5 за 2.32.