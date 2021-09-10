ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска Роналду сделал АПЛ еще более мощнойРейтинг топ-5 европейских лиг Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны»
  • 12:37
    • ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
  • 11:48
    • Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
  • 12:53
    • Карпин: Хорошим результатом было бы девять очков в трех матчах
  • 11:58
    • Стало известно, на какой срок выбыл Головин
  • 11:35
    • Разработчики NBA 2K22 рассказали о режиме The City
  • 10:27
    • Уткин: Весной запах легкого тлена в матче с Мальтой чувствовался сильнее
  • 06:44
    • Стал известен соперник Медведева в полуфинале US Open
    Все новости спорта

    Сможет ли Аргентина разгромить Боливию?

    Аргентина — Боливия. Прогноз (к. 2.23) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 10 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Боливии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Аргентина — Боливия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Боливии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 сентября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2021 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 02:30 Боливия Боливия
  • Сукре
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.07
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 32.00
  • Ставка!
    •

    Аргентина

    Аргентина в конце прошлой неделе угодила в странную ситуацию, которая завершилась отменой матча против Бразилии.

    Матч между сборными Аргентины и Бразилии был прерван через несколько минут после стартового свистка после внезапного появления на поле представителей бразильского Национального агентства по санитарному надзору и полиции. Выяснилось, что четыре футболиста сборной Аргентины незаконно попали на территорию Бразилии, из-за чего и начался весь этот цирк.

    Если что, подробно о том, что произошло, читайте здесь.

  • Южноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина
  • Максимально запутанная история
  • 06/09/2021

    • Несмотря на то, что матч с бразильцами так и не состоялся, Аргентина все равно осталась на втором месте в таблице южноамериканской отборочной группы. Отрыв от Эквадора составляет два очка, а от Уругвая — три.

    Беспроигрышная серия Аргентины составляет уже 21 матч.

    Боливия

    Тем временем Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После восьми туров боливийцы занимают предпоследнее место.

    На прошлой неделе сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией и потерпела поражение от Уругвая.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Боливия ни разу не выигрывала в гостях в текущем отборе. А еще у нее худшая оборона среди всех южноамериканских сборных: в восьми матчах команда Сесара Фариаса пропустила 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 9.60, а победу Боливии — за 27.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Аргентинцы легко обыграли Боливию в гостевом матче, забив четыре мяча. В принципе, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций «альбиселесте» снова одержат крупную победу.

    Ставка — тотал Аргентины больше 2,5 за 1.71.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Аргентины + общий тотал больше 3,5 за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Радукану — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Северсталь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Армения — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Боливия: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Аргентина разгромить Боливию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры