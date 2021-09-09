Стали известны арбитры матчей седьмого тура РПЛ

Центральное противостояние между «Ростовом» и «Краснодаром» доверено обслуживать Алексею Матюнину. Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 13 сентября. Начало — в 19:30 мск.
Суббота, 11 сентября
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Егор Болховитин.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Тихон Калугин.
«Спартак» — «Химки»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Максим Гаврилин.
Воскресенье, 12 сентября
«Арсенал» — ЦСКА: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов.
«Сочи» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Арам Петросян.
«Динамо» — «Нижний Новгород»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач.
Понедельник, 13 сентября
«Рубин» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Чельцов.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валерий Данченко.