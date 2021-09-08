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    Уэльс — Эстония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

    «Уэльс» — «Эстония». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Уэльс» — «Эстония».

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    Составы команд:

    «Уэльс»: Дэнни Уорд, Кристофер Гантер, Этан Ампаду, Крис Мепэм, Бен Дэвис, Joe Morrell, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Даниэль Джеймс, Тайлер Робертс, Гарет Бэйл.

    «Эстония»: Рауно Саппинен, Сандер Пури, Владислав Крейда, Карол Метс, Константин Васильев, Хенри Аниер, Артур Пикк, Маттиас Кяйт, Maksim Paskotsi, Мяртен Кууск, Карл-Якоб Хейн.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Эстония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уэльс» со счетом 2:1. Матч между командами «Уэльс» и «Эстония» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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