В среду, 8 сентября, в 6-м туре квалификации к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Уэльса в Кардиффе примет национальную команду Эстонии. Игра начнется в 21:45 по мск. Уэльс — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Прошедшим летом сборная Уэльса неплохо выступила на чемпионате Европы. Она без проблем преодолела групповую стадию, но уже в 1/8 финала проиграла Дании — 0:4.

В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «драконы» провели пока только три встречи, набрав в них шесть баллов и идут третьими, но от второй строки отстают на очко при двух играх в запасе.

Стартовали в данной квалификации валлийцы с прогнозируемого гостевого поражения от Бельгии 1:3 , а затем дважды выиграли. Еще весной они одолели дома 1:0 Чехию, а накануне по-волевому на выезде справились с Белоруссией — 3:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Стоит отметить, что из восьми последних поединков сборная Уэльса выиграла только два из них, а также по три раза проиграв и столько же раз сыграв вничью.

Эстония

Сборная Эстонии в этом отборочном цикли ни на что не претендуем. Ее задача набрать хотя бы пару очков. Сейчас в ее копилке после трех игр баллов не имеется.

Еще в марте месяце «эсти» потерпели домашнее фиаско от команды Чехии со счетом 2:6 и в гостях были биты сборной Белоруссией со счетом 2:4. Накануне же они дома были разгромлены Бельгией — 2:5.

Отметим, что до проигрыша от бельгийцев, прибалтийцы три последних матча выиграли, но это были товарняки против Литвы, Финляндии и Латвии. До этого они не могли победить в 19 поединках подряд, потерпев 15 поражений.

Между собой эти сборные провели только одну встречу. Состоялась она еще в 2009 году и носила товарищеский характер. Победили тогда валлийцы со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Уэльса предлагают — 1.20.

На викторию Эстонии дают — 18.00, ничья оценена — в 7.30.

Хотя эстонцы и забивали в каждой игре этой отборочной компании, но в Кардиффе им будет это сделать очень сложно. В общем, в данной игре прогнозируем «сухую» викторию валлийцев.