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    Валлийцы «всухую» справятся с эстонцами?

    Уэльс — Эстония. Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Эстония
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    Гарет Бейл
    В среду, 8 сентября, в 6-м туре квалификации к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Уэльса в Кардиффе примет национальную команду Эстонии. Игра начнется в 21:45 по мск. Уэльс — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 08 Сентября 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 7.60
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  • 20.00
  • Ставка!
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    Уэльс

    Прошедшим летом сборная Уэльса неплохо выступила на чемпионате Европы. Она без проблем преодолела групповую стадию, но уже в 1/8 финала проиграла Дании — 0:4.

    В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «драконы» провели пока только три встречи, набрав в них шесть баллов и идут третьими, но от второй строки отстают на очко при двух играх в запасе.

    Стартовали в данной квалификации валлийцы с прогнозируемого гостевого поражения от Бельгии 1:3 , а затем дважды выиграли. Еще весной они одолели дома 1:0 Чехию, а накануне по-волевому на выезде справились с Белоруссией — 3:2.

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    Стоит отметить, что из восьми последних поединков сборная Уэльса выиграла только два из них, а также по три раза проиграв и столько же раз сыграв вничью.

    Эстония

    Сборная Эстонии в этом отборочном цикли ни на что не претендуем. Ее задача набрать хотя бы пару очков. Сейчас в ее копилке после трех игр баллов не имеется.

    Еще в марте месяце «эсти» потерпели домашнее фиаско от команды Чехии со счетом 2:6 и в гостях были биты сборной Белоруссией со счетом 2:4. Накануне же они дома были разгромлены Бельгией — 2:5.

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    • Отметим, что до проигрыша от бельгийцев, прибалтийцы три последних матча выиграли, но это были товарняки против Литвы, Финляндии и Латвии. До этого они не могли победить в 19 поединках подряд, потерпев 15 поражений.

    Между собой эти сборные провели только одну встречу. Состоялась она еще в 2009 году и носила товарищеский характер. Победили тогда валлийцы со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Уэльса предлагают — 1.20.

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    На викторию Эстонии дают — 18.00, ничья оценена — в 7.30.

    Хотя эстонцы и забивали в каждой игре этой отборочной компании, но в Кардиффе им будет это сделать очень сложно. В общем, в данной игре прогнозируем «сухую» викторию валлийцев.

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    Уэльс — Эстония: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Валлийцы «всухую» справятся с эстонцами?
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