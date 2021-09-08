Армения — Лихтенштейн. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 19:00 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Армения»: Давид Юрченко, David Terteryan, Вараздат Ароян, Андре Калисир, Камо Оганесян, Solomon Udo, Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян, Sargis Adamyan, Хорен Байрамян, Александр Карапетян.

«Лихтенштейн»: Яник Фрик, Ridvan Kardesoglu, Николас Хаслер, Ноах Фроммельт, Арон Зеле, Макс Гопель, Йенс Хофер, Даниэль Кауфман, Андреас Малин, Сандро Вольфингер, Бенджамин Бюхель.

Предыдущий матч соперников: «Лихтенштейн» — «Армения» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Лихтенштейн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Армения» со счетом 3:0. Матч между командами «Армения» и «Лихтенштейн» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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