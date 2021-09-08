В Ереване сборная Армении в 6-м туре отбора к ЧМ-2022 сыграет против команды Лихтенштейна. Игра пройдет 8 сентября и начнется в 19:00 по мск. Армения — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Сборная Армении в данном отборе по итогам первого круга идет на втором месте, имея в своем активе десять баллов и реально претендует закончить компанию на данной строке.

Отметим, что в трех первых встречах квалификации армяне неизменно одерживали виктории, одолев в гостях предстоящего противника 1:0, а также дома 2:0 Исландию и 3:2 Румынию.

В этом же месяце кавказский коллектив разжился всего одним баллом в двух играх. Сперва на выезде разойдясь нулевой ничьей со сборной Северной Македонии, а накануне очень крупно проиграв Германии 0:6 на ее поле.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В целом же, Армения уступила всего в двух из 12 предыдущих матчей, одержав также в этот период шесть побед и четыре раза сыграв вничью.

Лихтенштейн

Национальная команда Лихтенштейна проиграл все пять матчей в этом отборочном цикле и закономерно засела на дне турнирки своей группы, где и останется.

Начали компанию альпийцы с домашнего проигрыша от своего предстоящего противника 0:1, после чего разгромно уступили в гостях 0:5 Македонии и на своем поле 1:4 Исландии.

Накануне же лихтенштейнцы с одинаковым счетом 0:2 потерпели фиаско от Германии в родных стенах и от Румынии на ее территории.

Не побеждает Лихтенштейн уже десять поединков подряд, дважды сыграв вничью и восемь раз проиграв. В отборочных циклах чемпионатов мира он уступал в 19 последних встречах.

Между собой эти сборные провели пять игр, в которых трижды победили армяне и два раза была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Польши предлагают — 1.16.

На викторию Лихтенштейна дают — 20.00, ничья оценена — в 8.80.

Армения конечно же выиграет, но вряд ли уж очень много забьет, а гости если и забьют, то не больше гола. В общем, в данном поединке ожидаем 2-3 результативных удара.