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    Армяне победят, но много не забьют

    Армения — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Генрих Мхитарян
    В Ереване сборная Армении в 6-м туре отбора к ЧМ-2022 сыграет против команды Лихтенштейна. Игра пройдет 8 сентября и начнется в 19:00 по мск. Армения — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Сентября 2021 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 19:00 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.60
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    Армения

    Сборная Армении в данном отборе по итогам первого круга идет на втором месте, имея в своем активе десять баллов и реально претендует закончить компанию на данной строке.

    Отметим, что в трех первых встречах квалификации армяне неизменно одерживали виктории, одолев в гостях предстоящего противника 1:0, а также дома 2:0 Исландию и 3:2 Румынию.

    В этом же месяце кавказский коллектив разжился всего одним баллом в двух играх. Сперва на выезде разойдясь нулевой ничьей со сборной Северной Македонии, а накануне очень крупно проиграв Германии 0:6 на ее поле.

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    В целом же, Армения уступила всего в двух из 12 предыдущих матчей, одержав также в этот период шесть побед и четыре раза сыграв вничью.

    Лихтенштейн

    Национальная команда Лихтенштейна проиграл все пять матчей в этом отборочном цикле и закономерно засела на дне турнирки своей группы, где и останется.

    Начали компанию альпийцы с домашнего проигрыша от своего предстоящего противника 0:1, после чего разгромно уступили в гостях 0:5 Македонии и на своем поле 1:4 Исландии.

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    • Накануне же лихтенштейнцы с одинаковым счетом 0:2 потерпели фиаско от Германии в родных стенах и от Румынии на ее территории.

    Не побеждает Лихтенштейн уже десять поединков подряд, дважды сыграв вничью и восемь раз проиграв. В отборочных циклах чемпионатов мира он уступал в 19 последних встречах.

    Между собой эти сборные провели пять игр, в которых трижды победили армяне и два раза была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Польши предлагают — 1.16.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 20.00, ничья оценена — в 8.80.

    Армения конечно же выиграет, но вряд ли уж очень много забьет, а гости если и забьют, то не больше гола. В общем, в данном поединке ожидаем 2-3 результативных удара.

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    Армения — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Армяне победят, но много не забьют
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