Россия — Мальта. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Россия»: Гилерме, Далер Кузяев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Фёдор Смолов, Arsen Zakharyan.

«Мальта»: Люк Монтебелло, Пол Мбонг, Джозеф Мбонг, Райан Камензули, Тедди Теума, Стивен Пизани, Cain Attard, Стив Борг, Андре Агиус, Зак Мускат, Анри Бонелло.

Предыдущий матч соперников: «Мальта» — «Россия» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Мальта». Коэффициент ставки — 1.80.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 5:2. Матч между командами «Россия» и «Мальта» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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