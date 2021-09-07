Черногория — Латвия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Черногория»: Милан Миятович, Марко Вешович, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Ристо Радунович, Адам Марушич, Александар Шчекич, Небойша Косович, Сеад Хакшабанович, Фатос Бечирай, Uros Djurdjevic.

«Латвия»: Владислав Гутковский, Янис Икаунекс, Роберт Ульдрикис, Владимир Камеш, Артур Зюзин, Эдуард Эмсис, Райвис Юрковскис, Антон Черномордый, Каспарс Дубра, Робертс Савалниекс, Роберт Озолс.

Предыдущий матч соперников: «Латвия» — «Черногория» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черногория» — «Латвия». Коэффициент ставки — 2.01.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 2:0. Матч между командами «Черногория» и «Латвия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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