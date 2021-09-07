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    Черногорцы быстро расправятся с Латвией?

    Черногория — Латвия. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Стефан Савич
    Черногория сыграет на своем поле с Латвией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Черногория — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 07 Сентября 2021 года
    Черногория
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    •  Черногория 21:45 Латвия Латвия
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    Сборная Черногории

    Сборная Черногории нынешний отборочный цикл проводит не слишком успешно. Впрочем, шансы пробиться на Мундиаль еще не потеряны.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Черногории занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды 7 набранных очков.

    В минувшем туре квалификации сборная Черногории была разгромлена. Голландцы не оставили от обороны команды камня на камне (4:0).

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    В этом отборочном цикле черногорцы уже успели победить Латвию (1:2). Причем в том самом рижском матче счет открыли прибалтийцы.

    Сборная Латвии

    Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

    Вот и нынешнее 5 место из 6 команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в 5 матчах набрала лишь 4 очка.

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    • Минувший тур Латвия едва ли может записать себе в актив. Правда, вряд ли кто-то ожидал иного исхода, кроме поражения от Норвегии (0:2).

    Теоретически латвийцы еще способны пободаться на 2 место. Но это как раз тот самый случай, когда ключевым моментом является теория, а не реальность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Черногорию за 1.43, на ничью за 4.59, а на Латвию — за 8.25.

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    Хозяева наверняка постараются победить и включиться в борьбу за второе место в группе.

    Латвийцы частенько пропускают, и наверняка не сумеют сдержать атаки черногорцев.

    Черногорцы еще не потеряли шансов на 2 место, стало быть, пойдут в атаку с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Черногории в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

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    Черногория — Латвия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Черногорцы быстро расправятся с Латвией?
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