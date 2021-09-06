Уругвай — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (06.09.2021)

В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Наитан Нандес, Хосе Хименес, Диего Годин, Joaquin Piquerez, Федерико Вальверде, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Brian Rodriguez, Хиорхьян де Арраскаета, Agustin Alvarez.

«Боливия»: Марсело Морено, Carmelo Algaranaz, Juan Carlos Arce, Эрвин Сааведра, Рамиро Вака, Роберто Фернандес, Marc Enoumba, Луис Акин, Jairo Quinteros, Diego Ibanez, Карлос Лампе.

Предыдущий матч соперников: «Боливия» — «Уругвай» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уругвай» — «Боливия». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 3:0. Матч между командами «Уругвай» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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