Сборная Уругвая сыграет на своем поле с командой Боливии в рамках отборочного турнира Южной Америки на ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября в Монтевидео, начало — в 01:00 мск. Уругвай — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Уругвай в минувшей отборочной компании к ЧМ-2018 финишировал на втором месте. На мировом форуме коллектив дошел до четвертьфинала, проиграв на этой стадии 0:2 Франции.

В текущей квалификационной компании Южной Америки, где сыграно семь матчей, «чарруа» с девятью набранными очками идут пока четвертыми в турнирной таблице.

Стартовали уругвайцы с домашней виктории над Чили со счетом 2:1, затем проиграли на выезде Эквадору (2:4) и разгромили вне родных стен Колумбию (3:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

А после поражения от Бразилии (0:2) сыграли вничью с Парагваем (0:0), Венесуэлой (0:0) и Перу (1:1). На летнем Кубке Америки «Селесте» проиграли в четвертьфинале Колумбии (0:0) по пенальти со счетом 2:4.

Боливия

После семи матчей квалификации у сборной Боливии шесть набранных баллов, которые на данный момент позволяют ей занимать восьмое место из десяти. В активе команды победа, три ничьи и три поражения.

Боливия проиграла три стартовых матча квалификации. Она уступила Бразилии 0:5, Аргентине 1:2 и Эквадору 2:3. Тем не менее ситуацию удалось выравнять и теперь у команды серия из четырех матчей без поражений.

В прошлых четырех турах у хозяев были ничьи с Парагваем (2:2), Чили (1:1) и Колумбией (1:1), а также победа на Венесуэлой (3:1).

В июне «зеленые» не смогли пройти в плей-офф Копа Америки, проиграв все четыре поединка в группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.