Уругвай
Уругвай в минувшей отборочной компании к ЧМ-2018 финишировал на втором месте. На мировом форуме коллектив дошел до четвертьфинала, проиграв на этой стадии 0:2 Франции.
В текущей квалификационной компании Южной Америки, где сыграно семь матчей, «чарруа» с девятью набранными очками идут пока четвертыми в турнирной таблице.
Стартовали уругвайцы с домашней виктории над Чили со счетом 2:1, затем проиграли на выезде Эквадору (2:4) и разгромили вне родных стен Колумбию (3:0).
А после поражения от Бразилии (0:2) сыграли вничью с Парагваем (0:0), Венесуэлой (0:0) и Перу (1:1). На летнем Кубке Америки «Селесте» проиграли в четвертьфинале Колумбии (0:0) по пенальти со счетом 2:4.
Боливия
После семи матчей квалификации у сборной Боливии шесть набранных баллов, которые на данный момент позволяют ей занимать восьмое место из десяти. В активе команды победа, три ничьи и три поражения.
Боливия проиграла три стартовых матча квалификации. Она уступила Бразилии 0:5, Аргентине 1:2 и Эквадору 2:3. Тем не менее ситуацию удалось выравнять и теперь у команды серия из четырех матчей без поражений.
В прошлых четырех турах у хозяев были ничьи с Парагваем (2:2), Чили (1:1) и Колумбией (1:1), а также победа на Венесуэлой (3:1).
В июне «зеленые» не смогли пройти в плей-офф Копа Америки, проиграв все четыре поединка в группе.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.
Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.