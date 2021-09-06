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    Перу — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (06.09.2021)

    «Перу» — «Венесуэла». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 04:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Перу» — «Венесуэла».

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    Составы команд:

    «Перу»: Педро Гальесе, Луис Адвинкула, Андресон Сантамария, Александр Калленс, Marcos Lopez, Ренато Тапиа, Йосимар Йотун, Андре Каррильо, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Джанлука Лападула.

    «Венесуэла»: Eric Ramirez, Джон Мурильо, Йеферсон Сотельдо, Томас Ринкон, Рональд Эрнандес, Хефферсон Саварино, Oscar Gonzalez, Хуниор Морено, Nahuel Ferraresi, Микель Вильянуэва, Вилькер Фариньес.

    Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Перу» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Перу» — «Венесуэла». Коэффициент ставки — 1.81.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Венесуэла» со счетом 0:2. Матч между командами «Перу» и «Венесуэла» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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