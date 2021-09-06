Сборная Италии установила мировой рекорд

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр — это мировой рекорд.

Прошлый рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) — у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.

🚨 AZZURRI RECORD 🇮🇹

Italy now hold the men's international record for consecutive unbeaten matches 👏 pic.twitter.com/VedKvvH2gE — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.