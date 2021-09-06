Сборная Италии установила мировой рекорд

Сборная Италии Фото: globallookpress.com
Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр — это мировой рекорд.
Прошлый рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) — у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.
🚨 AZZURRI RECORD 🇮🇹— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021
Italy now hold the men's international record for consecutive unbeaten matches 👏 pic.twitter.com/VedKvvH2gE
В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.