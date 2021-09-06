ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол
  • 06:45
    • Аргентинская федерация футбола прокомментировала срыв матча c Бразилией
  • 23:49
    • Сборные Швейцарии и Италии победителя не определили
  • 23:43
    • Сборная Испании с крупным счетом обыграла Грузию
  • 23:37
    • Сборная Германии отгрузила шесть мячей в ворота Армении
  • 23:06
    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
    Все новости спорта

    Сборная Италии установила мировой рекорд

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Швейцарии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.

    Сборная Италии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Италии

    Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр — это мировой рекорд.

    Прошлый рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) — у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.

    В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли от «Спартака» третьей результативной встречи?
  • «Спартак» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как для сочинцев сложится их третья игра?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • СКА сможет не пропустить от «Адмирала»?
  • СКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры