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    Кавазашвили: Меня беспокоит и расстраивает игра сборной России

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    Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры сборной России в поединке отбора к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

    Сборная России
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    Сборная России

    «Если говорить о результате, то мы смогли взять "свои" очки в матче с формально более слабым соперником. И это хорошая новость. По турниру мы продолжаем борьбу с неплохими шансами на первое место.

    Но если же говорить о самом качестве показанной игры, то меня весьма беспокоит и расстраивает продемонстрированное на поле. Если в прошедшем матче абстрагироваться от цветов команд, то всё выглядело как встреча двух довольно сереньких коллективов, с весьма посредственным уровнем взаимодействия между игроками.

    Как минимум в матче с Хорватией наша сборная, без сомнений, выглядела лучше. Что случилось за прошедшие три дня после первого матча?» — сказал Кавазашвили Rusfootball.info.

    Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты. Начало — в 21:45 мск.

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