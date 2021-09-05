Кавазашвили: Меня беспокоит и расстраивает игра сборной России

Экс-голкипер «Спартака»поделился впечатлениями от игры сборной России в поединке отбора к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

«Если говорить о результате, то мы смогли взять "свои" очки в матче с формально более слабым соперником. И это хорошая новость. По турниру мы продолжаем борьбу с неплохими шансами на первое место.

Но если же говорить о самом качестве показанной игры, то меня весьма беспокоит и расстраивает продемонстрированное на поле. Если в прошедшем матче абстрагироваться от цветов команд, то всё выглядело как встреча двух довольно сереньких коллективов, с весьма посредственным уровнем взаимодействия между игроками.

Как минимум в матче с Хорватией наша сборная, без сомнений, выглядела лучше. Что случилось за прошедшие три дня после первого матча?» — сказал Кавазашвили Rusfootball.info.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты. Начало — в 21:45 мск.