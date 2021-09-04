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    Наумов: Против Кипра России нужно играть первым номером

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры сборной России с Кипром в рамках отборочного раунда к ЧМ-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Знаете, для нашей сборной нет сейчас слабых команд. Я думаю, что будет крайне тяжелая и напряженная игра. Киприоты после поражения от Мальты (0:3) постараются реабилитироваться перед болельщиками.

    Тем более, что там будет жаркая погода, и в этом плане играть будет очень тяжело. Поляны там, как правило, жесткие — помню, мы там тренировались. Надеюсь на успех нашей команды, но думаю, что если мы и выиграем, то не более чем в разницу в один мяч.

    Сборная России должна играть первым номером, мы не можем там действовать так, как с хорватами. Если будем показывать тот футбол, как в прошлой игре — не дай бог гол пропустим и потом не забьем. Поэтому нам нужно играть первым номером и стараться забить не один, а парочку мячей для того, чтобы был какой-то запас», — сказал Наумов в интервью «Матч ТВ».

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