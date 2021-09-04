Кипр — Россия: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв выездном матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы H, которая прошла в Никосии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Подопечные Валерия Карпина вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Федор Смолов сделал передачу в чужую штрафную на ход Александру Ерохину, и тот мощным ударом поразил дальний верхний угол.

На 55-й минуте россияне удвоили свое преимущество. Александр Головин сделал передачу на Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Рифат Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Кипр — Россия 0:2 Голы: 0:1 Александр Ерохин (6'), 0:2 Рифат Жемалетдинов (55') Кипр: Неофитос Михаил, Николас Панайоту (Андреас Авраам, 61'), Фанос Кателарис, Антреас Каро, Paris Psaltis (Panayiotis Zachariou, 77'), Григорис Кастанос, Костакис Артиматас (Charalambos Kyriakou, 72'), Nikolas Ioannou, Иоаннис Питтас (Маринос Ционис, 61'), Фотис Папулис (Мариос Элиа, 72'), Лойзос Лойзу Россия: Денис Черышев (Рифат Жемалетдинов, 46'), Фёдор Смолов (Konstantin Tyukavin, 75'), Алексей Миранчук (Зелимхан Бакаев, 66'), Александр Головин (Далер Кузяев, 67'), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Гилерме Предупреждения: Костакис Артиматас (45 + 1'), Фёдор Смолов (60'), Александр Ерохин (74'), Фанос Кателарис (90'), Рифат Жемалетдинов (90 + 4')

В следующем туре Россия 7 сентября примет Мальту. Кипр в этот же день отправится в гости к Словакии.

В другом матче этой группы Словения на своем поле обыграла Мальту — 1:0. Единственный гол с пенальти на 44-й минуте забил Санди Ловрич.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словения — Мальта 1:0 Словения: Ян Облак, Петар Стоянович, Яка Бийол, Миха Мевля, Юре Балковец, Адам Гнезда, Ясмин Куртич, Ян Млакар (Миха Зайц, 61'), Sandi Lovric (Йон Горенц-Станкович, 70'), Дамьян Бохар (Домен Чрнигой, 61'), Benjamin Sesko (Андраж Шпорар, 70') Мальта: Шон Димек (Пол Мбонг, 58'), Alexander Satariano (Люк Монтебелло, 58'), Джозеф Мбонг (Люк Гамбин, 73'), Хуан Корбалан (Райан Камензули, 46'), Тедди Теума, Тристан Каруана (Стивен Пизани, 79'), Cain Attard, Зак Мускат, Энрико Пепе, Kurt Shaw, Анри Бонелло Предупреждения: Ясмин Куртич (12'), Энрико Пепе (43'), Alexander Satariano (45'), Люк Монтебелло (77'), Зак Мускат (86')

Группа H

1. Россия — 10 очков (5 игр)

2. Хорватия — 7 (4)

3. Словения — 7 (5)

4. Словакия — 6 (4)

5. Мальта — 4 (5)

6. Кипр — 4 (5)