Турция — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

Составы команд:
«Турция»: Алтай Байиндыр, Зеки Мехмет Челик, Кан Айхан, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Окай Йокушлу, Дженгиз Ундер, Юсуф Язиджи, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.
«Черногория»: Drasko Bozovic, Uros Djurdjevic, Сеад Хакшабанович, Александар Шчекич, Небойша Косович, Адам Марушич, Жарко Томашевич, Игор Вуячич, Стефан Савич, Марко Вешович, Милан Миятович.
Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Турция» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Черногория». Коэффициент ставки — 2.10.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 1:0. Матч между командами «Турция» и «Черногория» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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