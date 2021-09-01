Турция — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Турция»: Алтай Байиндыр, Зеки Мехмет Челик, Кан Айхан, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Окай Йокушлу, Дженгиз Ундер, Юсуф Язиджи, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.

«Черногория»: Drasko Bozovic, Uros Djurdjevic, Сеад Хакшабанович, Александар Шчекич, Небойша Косович, Адам Марушич, Жарко Томашевич, Игор Вуячич, Стефан Савич, Марко Вешович, Милан Миятович.

Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Турция» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Черногория». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 1:0. Матч между командами «Турция» и «Черногория» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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