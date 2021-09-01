Турция
Турки откровенно провалили выступление на Евро-2020. В своей группе команда потерпела 3 поражения, забив всего один гол за весь отрезок. По итогу команда вылетела из турнира с последней строчки.
Теперь у «красных» есть шанс исправиться, тем более что основу они заложили. Турция выступает в группе G и занимает первое место после двух побед и ничьи.
Турки приятно удивили в начале квалификации, когда обыграли Нидерланды со счетом 4:2. После они разгромили Норвегию 3:0. А вот неприятный сюрприз для фанатов команда оставила на игру с Латвией. Там хозяева неожиданно сыграли вничью 3:3.
Турция не проигрывает на своем поле уже четыре официальных матча — две ничьи и две победы.
Черногория
Черногория на Евро не выступала. Вместо него она организовала 2 товарищеских поединка в июне. Команда разошлась миром с Боснией и Герцеговиной, а от сборной Израиля она потерпела поражение со счетом 1:3.
В квалификации на ЧМ-2022 гости одержали две победы над слабыми соперниками группы. Они обыграли Латвию 2:1 и разгромили команду Гибралтара 4:1.
При этом Черногория показала, что с более серьезными соперниками ей соревноваться тяжело. Уже от Норвегии она потерпела минимальное поражение. С 13 ноября прошлого года оно стало первым. Перед этим «храбрые соколы» проиграли 1:2 Люксембургу в матче Лиги наций.
В статистике выездных матчей у коллектива серия из четырех матчей без поражений — 3 победы и ничья.
Прогноз и ставка
За 1.58 нам предлагают поставить на победу сборной Турции. Коэффициент 6.80 букмекеры выставили на победу сборной Черногории. Ничья котируется с коэффициентом 3.65.
Турки в этой квалификации давали забивать другим и забивали сами. При чем по статистике,
В двух домашних матчах турков на этом турнире забивалось не менее 6 голов. При такой статистике тотал 2.5 за 2.10 — вполне неплохой вариант.
Достаточно высокий коэффициент нам предлагают на то, что Черногория забьет. Он составляет 1.75. Так как Турция пропускала в 5 из 6 официальных матчей, такой исход вполне реален.