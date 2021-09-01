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    Турция и Черногория проведут результативный поединок

    Турция — Черногория. Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Бурак Йылмаз
    1 сентября на «Водафон Парк» в Стамбуле состоится поединок отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Турции и Черногории. Игра начнется в 21:45 по мск. Турция — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 01 Сентября 2021 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 21:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
    •

    Турция

    Турки откровенно провалили выступление на Евро-2020. В своей группе команда потерпела 3 поражения, забив всего один гол за весь отрезок. По итогу команда вылетела из турнира с последней строчки.

    Теперь у «красных» есть шанс исправиться, тем более что основу они заложили. Турция выступает в группе G и занимает первое место после двух побед и ничьи.

    Турки приятно удивили в начале квалификации, когда обыграли Нидерланды со счетом 4:2. После они разгромили Норвегию 3:0. А вот неприятный сюрприз для фанатов команда оставила на игру с Латвией. Там хозяева неожиданно сыграли вничью 3:3.

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    Турция не проигрывает на своем поле уже четыре официальных матча — две ничьи и две победы.

    Черногория

    Черногория на Евро не выступала. Вместо него она организовала 2 товарищеских поединка в июне. Команда разошлась миром с Боснией и Герцеговиной, а от сборной Израиля она потерпела поражение со счетом 1:3.

    В квалификации на ЧМ-2022 гости одержали две победы над слабыми соперниками группы. Они обыграли Латвию 2:1 и разгромили команду Гибралтара 4:1.

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    • При этом Черногория показала, что с более серьезными соперниками ей соревноваться тяжело. Уже от Норвегии она потерпела минимальное поражение. С 13 ноября прошлого года оно стало первым. Перед этим «храбрые соколы» проиграли 1:2 Люксембургу в матче Лиги наций.

    В статистике выездных матчей у коллектива серия из четырех матчей без поражений — 3 победы и ничья.

    Прогноз и ставка

    За 1.58 нам предлагают поставить на победу сборной Турции. Коэффициент 6.80 букмекеры выставили на победу сборной Черногории. Ничья котируется с коэффициентом 3.65.

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    Турки в этой квалификации давали забивать другим и забивали сами. При чем по статистике, голов в матчах с участие хозяев было немало.

    В двух домашних матчах турков на этом турнире забивалось не менее 6 голов. При такой статистике тотал 2.5 за 2.10 — вполне неплохой вариант.

    Достаточно высокий коэффициент нам предлагают на то, что Черногория забьет. Он составляет 1.75. Так как Турция пропускала в 5 из 6 официальных матчей, такой исход вполне реален.

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    Турция — Черногория: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Турция и Черногория проведут результативный поединок
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