Норвегия — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Норвегия»: Андре Хансен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Стефан Страндберг, Андреас Ханше-Ольсен, Биргер Мелинг, Мортен Торсби, Матиас Норманн, Мартин Эдегор, Мохамед Эльюнуссип, Йенс Хеуге, Эрлинг Холанн.

«Нидерланды»: Коди Матес Гакпо, Мемфис Депай, Стивен Бергёйс, Дави Классен, Френки де Йонг, Жоржиньо Вейналдум, Дейли Блинд, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Юрриен Тимбер, Юстин Бейло.

Предыдущий матч соперников: «Нидерланды» — «Норвегия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Нидерланды» со счетом 1:3. Матч между командами «Норвегия» и «Нидерланды» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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