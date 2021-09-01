Мальта — Кипр. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Мальта»: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Энрико Пепе, Стив Борг, Cain Attard, Стивен Пизани, Тедди Теума, Райан Камензули, Джозеф Мбонг, Пол Мбонг, Люк Монтебелло.

«Кипр»: Фотис Папулис, Пиерос Сотириу, Иоаннис Питтас, Nikolas Ioannou, Костакис Артиматас, Charalambos Kyriakou, Paris Psaltis, Мариос Антониадес, Konstantinos Soteriou, Антреас Каро, Неофитос Михаил.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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