Сборная Нидерландов сделала ещё один шаг к Чемпионату Мира, уверенно победив на выезде Мальту — 4:0. Но цифры не должны вводить в заблуждение: команда Рональда Кумана провела один из самых слабых первых таймов за последние годы, заставив болельщиков вспомнить все старые страхи. Только после перерыва «оранжевые» пришли в себя, завели привычный темп и довели дело до крупного счёта благодаря дублю Коди Гакпо, голу Тиджани Рейндерса и эффектной точке от Мемфиса Депая.

Матч в Та-Кали начался с момента, который мог перевернуть сценарий: уже на 2-й минуте Вирджил ван Дейк отдал небрежный пас назад, и Джозеф Мбонг перехватил мяч, убегая один на один. Вратарь Барт Вербрюгген спас ситуацию, а Мбонг пробил мимо — но даже этот эпизод показал, что у седьмой команды мира с концентрацией не всё в порядке.

Мальта — Нидерланды

Дальше пошёл странный футбол: номинальный фаворит топтался в центре поля, перекатывал мяч без остроты и словно не понимал, как вскрыть мальтийскую оборону. Команда Эмилио Де Лео действовала смело, не просто отбиваясь, а выстраивая игру через короткий пас — иногда даже начиная атаки от собственного вратаря. И если бы не элементарные ошибки на завершающей стадии, хозяева могли создать куда больше проблем.

Первый пенальти Гакпо и нервный контроль

На 12-й минуте Нидерланды получили спасительный шанс. Райан Гравенберх ворвался в штрафную, где его сбил защитник Курт Шоу. Арбитр Дуйе Струкан сначала зафиксировал пенальти, но, когда Вегхорст отправил мяч в сетку, на мгновение будто передумал. После консультации с ВАР время немного отмотали назад, удар с «точки» реализовал Коди Гакпо.

Пенальти Гакпо

Коди вскоре мог удвоить счёт — мяч после его обводящего удара попал в штангу. Однако эта вспышка не переросла в доминирование: до перерыва гости почти ничего не создали. Мальта грамотно сжимала пространство, перекрывала фланги, а вся конструкция «оранжевых» буксовала. На правом фланге мешали друг другу Джереми Фримпонг и Дензел Думфрис, которые по привычке занимали одну и ту же зону. В центре не хватало темпа — и до ударов дело почти не доходило.

Самым ярким воспоминанием первого тайма для зрителей стали, пожалуй, звуки фанатской трубы на трибунах, под которую команда Кумана медленно катала мяч из стороны в сторону.

Темп, скорость и давление после перерыва

В раздевалке, судя по всему, Куман нашёл нужные слова. Сразу после паузы Нидерланды резко прибавили. На 48-й минуте Вегхорст снова оказался в эпицентре — Энрико Пепе схватил его за футболку в штрафной. Второй пенальти, и снова Гакпо, снова точно — 0:2.

Игроки сборной Нидерландов празднуют гол

Эта серия эпизодов наконец сняла с команды зажатость. Гакпо забил третий — но офсайд Фримпонга отменил взятие ворот. Спустя пару минут «оранжевые» отыграли чужой эпизод с мячом лучше, чем мальтийцы свои комбинации за весь матч: высокий прессинг, Бонелло под давлением отдаёт мяч прямо на Гакпо, тот делает передачу на Рейндерса, и Тиджани бьёт уже в пустые — 0:3.

Тиджани Рейндерс

Мальта сникла, а голландцы начали действовать свободнее. Тренер хозяев сделал несколько замен, чтобы освежить команду, но глубины состава ожидаемо не хватило.

Куман дал отдохнуть Гакпо, выпустив Депая. Мемфис, недавно вернувшийся после мелкой травмы, долго искал свой момент, но всё-таки дождался. На 90+ минуте Дензел Думфрис прошёл по флангу и навесил — Депай поймал траекторию и элегантным движением головы переправил мяч в дальний угол. 0:4 — итог, которого до перерыва трудно было ожидать.

Мемфис Депай

Для Депая это 6-й гол в отборе, а с двумя ассистами он входит в топ-3 самых результативных игроков европейской зоны отборов на ЧМ, уступая только Эрлингу Холанду.

Куман: «Мы можем лучше»

После матча главный тренер Нидерландов не стал скрывать раздражения: «Счёт — хороший, но футбол в первом тайме — нет. Мы слишком медленно двигали мяч, не брали инициативу. Против таких соперников нужно играть быстрее и агрессивнее».

И действительно, статистика говорит сама за себя: 22 удара (8 в створ), 3,35 ожидаемых гола, но ни одного голевого момента из игры до перерыва. Даже против команды, занимающей 166-е место в рейтинге ФИФА, «оранжевые» долго не могли включить скорость.

Победа на Мальте укрепила лидерство Нидерландов в группе с Польшей, Финляндией и Литвой. Разница мячей у команды Кумана — лучшая, и до катастрофы в борьбе за путёвку на ЧМ дело, по сути, не дойдёт. Но в прессе уже звучат тревожные нотки: с Литвой и Мальтой игра строится мучительно, а впереди — домашний матч с Финляндией, где придётся доказывать, что в этой сборной есть не только результат, но и стиль.