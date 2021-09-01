1 сентября, «Национальный стадион Та Кали» — сборная Мальты будет принимать сборную Кипра в рамках отборочного матча чемпионата мира 2022. Начало встречи в 21:45 по мск. Мальта — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

В этой квалификации Мальта смогла разжиться лишь одним набранным баллом за 3 прошедших поединка. Команда сыграла вничью со Словакией (2:2).

Помимо этого у хозяев были встречи с Россией и Хорватией. Россиянам мальтийцы проиграли 1:3, а хорватам уступили 0:3.

«Иоаниты» занимают последнее, шестое, место в турнирной таблице группы H. У них 3 забитых и 8 пропущенных голов.

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30 мая Мальта провела товарищеский поединок против сборной Северной Ирландии и проиграла 0:3. 4 июня у нее была встреча со сборной Косова, в которой команда проиграла 1:2.

Кипр

Сборная Кипра смогла одержать одну победу за три отборочных тура. Она неожиданно обыграла команду Словении со счетом 1:0. Благодаря победе гости опережают словенцев в турнирной таблице на один пункт.

Киприоты занимают 4 место с 4 набранными баллами. Пока что для команды общая картина выглядит очень даже неплохо. От первого места ее отделяет всего 2 балла.

Помимо победы над Словенией у Кипра была нулевая ничья со Словакией и поражение с минимальным результатом 0:1 от Хорватии.

Перед стартом Евро-2020 киприоты провели 2 товарищеских матча. Со счетом 0:1 они проиграли сборной Венгрии и с крупным результатом 0:4 потерпели поражение от команды Украины.

Прогноз и ставка

Благодаря прошлым результатам Кипр считается фаворитом поединка. Букмекеры выставили на его победу 1.90, тогда как на победу сборной Мальты они предлагают 4.90. Котировка на ничью составляет 3.25.

Киприоты действительно оставили приятное впечатление после первых сборов. Всего один пропущенный гол от хорватов , обыгрыш словенцев и нулевая с непростыми словаками — все в сумме дает большой перевес в сторону гостей.

В таком случае мы предлагаем поставить на победу сборной Кипра с коэффициентом 1.90.