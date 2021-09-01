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    Кипр подтвердит статус фаворита?

    Мальта — Кипр. Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Кипр
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    Григорис Кастанос
    1 сентября, «Национальный стадион Та Кали» — сборная Мальты будет принимать сборную Кипра в рамках отборочного матча чемпионата мира 2022. Начало встречи в 21:45 по мск. Мальта — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 01 Сентября 2021 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:45 Кипр Кипр
  • Никосия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 1.92
  • Ставка!
    •

    Мальта

    В этой квалификации Мальта смогла разжиться лишь одним набранным баллом за 3 прошедших поединка. Команда сыграла вничью со Словакией (2:2).

    Помимо этого у хозяев были встречи с Россией и Хорватией. Россиянам мальтийцы проиграли 1:3, а хорватам уступили 0:3.

    «Иоаниты» занимают последнее, шестое, место в турнирной таблице группы H. У них 3 забитых и 8 пропущенных голов.

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    30 мая Мальта провела товарищеский поединок против сборной Северной Ирландии и проиграла 0:3. 4 июня у нее была встреча со сборной Косова, в которой команда проиграла 1:2.

    Кипр

    Сборная Кипра смогла одержать одну победу за три отборочных тура. Она неожиданно обыграла команду Словении со счетом 1:0. Благодаря победе гости опережают словенцев в турнирной таблице на один пункт.

    Киприоты занимают 4 место с 4 набранными баллами. Пока что для команды общая картина выглядит очень даже неплохо. От первого места ее отделяет всего 2 балла.

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    • Помимо победы над Словенией у Кипра была нулевая ничья со Словакией и поражение с минимальным результатом 0:1 от Хорватии.

    Перед стартом Евро-2020 киприоты провели 2 товарищеских матча. Со счетом 0:1 они проиграли сборной Венгрии и с крупным результатом 0:4 потерпели поражение от команды Украины.

    Прогноз и ставка

    Благодаря прошлым результатам Кипр считается фаворитом поединка. Букмекеры выставили на его победу 1.90, тогда как на победу сборной Мальты они предлагают 4.90. Котировка на ничью составляет 3.25.

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    Киприоты действительно оставили приятное впечатление после первых сборов. Всего один пропущенный гол от хорватов, обыгрыш словенцев и нулевая с непростыми словаками — все в сумме дает большой перевес в сторону гостей.

    В таком случае мы предлагаем поставить на победу сборной Кипра с коэффициентом 1.90.

    Если хочется более интересного коэффициента, то есть вариант со ставкой на сухую победу киприотов за 2.80. Все-таки за 3 тура у Кипра всего один пропущенный мяч.

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    Мальта — Кипр: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Кипр подтвердит статус фаворита?
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