Люксембург — Азербайджан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Люксембург»: Антони Морис, Дирк Карлсон, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Оливье Тилл, Кристофер Мартинс, Леандро Баррейро Мартинс, Mica, Sebastien Thill, Жерсон Родригес, Данель Синани.

«Азербайджан»: Турал Байрамов, Ali Ghorbani, Филип Озобич, Исмаил Иббрахимли, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Аббас Гусейнов, Azer Salahli, Hojatollah Haghverdi, Максим Медведев, Шахрудин Магомедалиев.

Предыдущий матч соперников: «Люксембург» — «Азербайджан» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Люксембург» — «Азербайджан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Люксембург» со счетом 1:0. Матч между командами «Люксембург» и «Азербайджан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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