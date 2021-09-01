Люксембург — Азербайджан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

Составы команд:
«Люксембург»: Антони Морис, Дирк Карлсон, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Оливье Тилл, Кристофер Мартинс, Леандро Баррейро Мартинс, Mica, Sebastien Thill, Жерсон Родригес, Данель Синани.
«Азербайджан»: Турал Байрамов, Ali Ghorbani, Филип Озобич, Исмаил Иббрахимли, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Аббас Гусейнов, Azer Salahli, Hojatollah Haghverdi, Максим Медведев, Шахрудин Магомедалиев.
Предыдущий матч соперников: «Люксембург» — «Азербайджан» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Люксембург» со счетом 1:0. Матч между командами «Люксембург» и «Азербайджан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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