Представлена символическая сборная 6 тура РПЛ по версии WhoScored

Реми Кабелла Фото: «Краснодар»
В матче 6 тура РПЛ против «Рубина» Кабелла стал автором результативной передачи. «Краснодар» выиграл со счетом 2:0.
Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») — 7,8, Алексей Козлов («Нижний Новгород») — 7,6, Самуэль Жиго («Спартак») — 7,9, Никита Чернов («Крылья Советов») — 7,3, Дуглас Сантос («Зенит») — 8,0, Алексей Ионов («Краснодар») — 7,5, Реми Кабелла («Краснодар») — 9,0, Даниэль Мишкич («Урал») — 8,2, Виктор Классон («Краснодар») — 7,8, Джон Кордоба («Краснодар») — 8,1, Максим Глушенков («Крылья Советов») — 7,9.