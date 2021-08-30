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    Представлена символическая сборная 6 тура РПЛ по версии WhoScored

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    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 6 тура РПЛ. Наивысший балл получил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла (9,0).

    Реми Кабелла
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    Реми Кабелла

    В матче 6 тура РПЛ против «Рубина» Кабелла стал автором результативной передачи. «Краснодар» выиграл со счетом 2:0.

    Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») — 7,8, Алексей Козлов («Нижний Новгород») — 7,6, Самуэль Жиго («Спартак») — 7,9, Никита Чернов («Крылья Советов») — 7,3, Дуглас Сантос («Зенит») — 8,0, Алексей Ионов («Краснодар») — 7,5, Реми Кабелла («Краснодар») — 9,0, Даниэль Мишкич («Урал») — 8,2, Виктор Классон («Краснодар») — 7,8, Джон Кордоба («Краснодар») — 8,1, Максим Глушенков («Крылья Советов») — 7,9.

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