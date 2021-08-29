«Реймс» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот.
А на 63-й минуте Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.
Футбол. Франция. Лига 1
Реймс — ПСЖ 0:2
Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (16'), 0:1 Маршал Манетси (51'), 0:2 Килиан Мбаппе (63') Реймс: Предраг Райкович, Томас Фоке, Andrew Gravillon, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Натанаэль Мбюкю (Валон Бериша, 46'), Морету Кассаман (Bradley Locko, 46'), Dion Lopy (Mitchel van Bergen, 71'), Маршал Манетси, Ilan Kebbal (Alexis Flips, 75'), Эль Билал Туре (Hugo Ekitike, 81') ПСЖ: Неймар (Лионель Месси, 66'), Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер, 81'), Марко Верратти (Леандро Даниэль Паредес, 75'), Идрисса Гана Гейе, Жоржиньо Вейналдум (Андер Эррера, 66'), Абду Диалло (Преснел Кимпембе, 75'), Тило Керер, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Кейлор Навас Предупреждения: Марко Верратти (44'), Абду Диалло (55'), Hugo Ekitike (84'), Леандро Даниэль Паредес (88')