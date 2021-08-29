«Реймс» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот.

А на 63-й минуте Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.