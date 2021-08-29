ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайДепай рвет и мечет. Каталонцы одержали прагматичную победу над «Хетафе»
  • 23:44
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче Мессии
  • 20:48
    • Россия одолела Японию и выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу
  • 20:32
    • «МЮ» вырвал выездную победу у «Вулверхэмптона»
  • 19:58
    • Гол Депая помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»
  • 17:53
    • Гол Сона принес «Тоттенхэму» третью победу подряд
    Все новости спорта

    Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче Мессии

    «Реймс» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Реймс ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Реймс» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» — 0:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот.

    А на 63-й минуте Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — ПСЖ 0:2
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (16'), 0:1 Маршал Манетси (51'), 0:2 Килиан Мбаппе (63') Реймс: Предраг Райкович, Томас Фоке, Andrew Gravillon, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Натанаэль Мбюкю (Валон Бериша, 46'), Морету Кассаман (Bradley Locko, 46'), Dion Lopy (Mitchel van Bergen, 71'), Маршал Манетси, Ilan Kebbal (Alexis Flips, 75'), Эль Билал Туре (Hugo Ekitike, 81') ПСЖ: Неймар (Лионель Месси, 66'), Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер, 81'), Марко Верратти (Леандро Даниэль Паредес, 75'), Идрисса Гана Гейе, Жоржиньо Вейналдум (Андер Эррера, 66'), Абду Диалло (Преснел Кимпембе, 75'), Тило Керер, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Кейлор Навас Предупреждения: Марко Верратти (44'), Абду Диалло (55'), Hugo Ekitike (84'), Леандро Даниэль Паредес (88')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли чемпион Испании у победителя Лиги Европы?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сможет ли «Барселона» выиграть у «Хетафе» с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сколько геймов Медведев отдаст Гаске?
  • Гаске — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Завтра в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Медведев
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Остин — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры