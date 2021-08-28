Болельщики «Спартака» недовольны ранним началом матчей ЛЕ

Глава пресс-службы «Спартака»сообщил, что болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с ранним началом домашних матчей клуба в Лиге Европы.

Все свои домашние матчи «красно-белые» начнут в 16:30 по центральноевропейскому времени.

«Спартак» будет проводить домашние матчи Лиги Европы по средам, «Локомотив» — по четвергам.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" с "Локомотивом". Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей.

Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», — цитирует Зеленова «Р-Спорт».