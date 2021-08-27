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    Тренер «Легии» о «Спартаке»: Каждый наш болельщик помнит триллер в Москве

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    Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Чеслав Михневич
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    Чеслав Михневич

    «Фантастическая жеребьевка. Мы встретимся с моим любимым тренером, Бренданом Роджерсом из "Лестера".

    Мы сыграем против "Спартака", и каждый болельщик "Легии" помнит триллер в Москве, случившийся несколько лет назад, когда "Легия" прошла дальше.

    В марте я был на матче "Наполи" — "Барселона", Сидел на стадионе, мечтая однажды вывести на это поле свою команду. И вот мечта сбылась», — сказал тренер пресс-службе УЕФА.

    В 2011 году «Легия» выбила «Спартак» на стадии раунда плей-офф Лиги Европы (3:2, первый матч — 2:2). Победный гол польская команда забила на 90-й минуте.

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