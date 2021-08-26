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    «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич» в 1/32 финала Кубка английской лиги

    «Вест Бромвич» — «Арсенал»: счет матча 0:56, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Ньюкасл Саутгемптон Бернли
    В матче 1/32 финала Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич» со счетом 6:0.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 17-й, 45-й и 62-й минутах.

    Также в составе лондонцев отличились Николя Пепе в добавленное к первому тайму время, Букайо Сака на 50-й и Александр Ляказетт на 69-й минуте.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вест Бромвич — Арсенал Лондон 0:6
    Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (17'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (45') Предупреждения: Quevin Moises Cachicote Castro (2'), Пабло Мари (27'), Зеад Колашинац (39')

    В параллельном матче 1/32 финала «Саутгемптон» на выезде выиграл у «Ньюпорта» со счетом 8:0.

    Хет-трик в составе победителей сделал Мохамед Эль-Юнуси.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ньюпорт Каунти — Саутгемптон 0:8
    Голы: 0:1 Armando Broja (9'), 0:2 Нейтан Телла (25'), 0:3 Кайл Уолкер-Питерс (44'), 0:4 Мохамед Эльюнуссип (48'), 0:5 Мохамед Эльюнуссип (55'), 0:6 Armando Broja (57'), 0:7 Нейтан Редмонд (69')

    Еще в одном матче «Ньюкасл» принимал на своем поле «Бернли».

    Команды не открыли счет, но по пенальти в следующую стадию турнира прошли гости — 0:0 (3:4).

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ньюкасл — Бёрнли 0:0
    Предупреждения: (78'), (80')

    Соперники команд по 1/16 финала турнира определится позднее.

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