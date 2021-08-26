«Вест Бромвич» — «Арсенал»: счет матча 0:56, обзор голов

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги лондонскийразгромилсо счетом 6:0.

Хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 17-й, 45-й и 62-й минутах.

Также в составе лондонцев отличились Николя Пепе в добавленное к первому тайму время, Букайо Сака на 50-й и Александр Ляказетт на 69-й минуте.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Вест Бромвич — Арсенал Лондон 0:6 Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (17'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (45') Предупреждения: Quevin Moises Cachicote Castro (2'), Пабло Мари (27'), Зеад Колашинац (39')

В параллельном матче 1/32 финала «Саутгемптон» на выезде выиграл у «Ньюпорта» со счетом 8:0.

Хет-трик в составе победителей сделал Мохамед Эль-Юнуси.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ньюпорт Каунти — Саутгемптон 0:8 Голы: 0:1 Armando Broja (9'), 0:2 Нейтан Телла (25'), 0:3 Кайл Уолкер-Питерс (44'), 0:4 Мохамед Эльюнуссип (48'), 0:5 Мохамед Эльюнуссип (55'), 0:6 Armando Broja (57'), 0:7 Нейтан Редмонд (69')

Еще в одном матче «Ньюкасл» принимал на своем поле «Бернли».

Команды не открыли счет, но по пенальти в следующую стадию турнира прошли гости — 0:0 (3:4).

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ньюкасл — Бёрнли 0:0 Предупреждения: (78'), (80')

Соперники команд по 1/16 финала турнира определится позднее.