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    Источник: «Краснодар» предложил за Маркао 8 млн евро

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    ФК «Краснодар» претендует на защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейру, сообщает журналист издания Fanatik Якуп Джинар.

    Маркао
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    Маркао

    По информации источника, за бразильского футболиста «быки» предложили 8 млн евро.

    Джинар сообщил, что «Галатасарай» отклонил предложение итальянского «Наполи», который хотел арендовать Маркао за 1,5 млн с возможностью выкупа за 12,5 млн.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Маркао подписал контракт со «Спартаком». На бразильца также претендует петербургский «Зенит».

    Напомним, недавно защитник был дисквалифицирован на восемь матчей за драку с одноклубником на поле.

    Бразилец перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в январе 2019 года за четыре миллиона евро.

    С тех пор Маркао провел за турецкую команду 107 матчей во всех турнирах, записал на свой счет один гол и одну голевую передачу, а также заработал 35 желтых и три красных карточки.

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