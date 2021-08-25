Источник: «Краснодар» предложил за Маркао 8 млн евро

претендует на защитника «Галатасарая», сообщает журналист издания Fanatik Якуп Джинар.

По информации источника, за бразильского футболиста «быки» предложили 8 млн евро.

Джинар сообщил, что «Галатасарай» отклонил предложение итальянского «Наполи», который хотел арендовать Маркао за 1,5 млн с возможностью выкупа за 12,5 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маркао подписал контракт со «Спартаком». На бразильца также претендует петербургский «Зенит».

Напомним, недавно защитник был дисквалифицирован на восемь матчей за драку с одноклубником на поле.

Бразилец перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в январе 2019 года за четыре миллиона евро.

С тех пор Маркао провел за турецкую команду 107 матчей во всех турнирах, записал на свой счет один гол и одну голевую передачу, а также заработал 35 желтых и три красных карточки.