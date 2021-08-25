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    Тренер «Лиона»: Давно слежу за Азмуном, он очень хороший игрок

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    Главный тренер «Лиона» Петер Бош высказал мнение о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Конечно, я его знаю. К сожалению, потому что мы играли с "Аяксом" против "Ростова" в Лиге чемпионов, и он нас убил!

    Он очень хороший игрок, и мне нравится, когда в моей команде есть хорошие игроки. Я слежу за ним давно», — приводит слова голландского специалиста интернет-издание TOP Mercato.

    Ранее сообщалось, что «Лион» предложил «Зениту» 11 млн евро за 26-летнего иранского форварда, контракт которого с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом следующего года.

    Отмечается, что петербуржцы оценивают 26-летнего игрока в 20 млн евро.

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