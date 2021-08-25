Тренер «Лиона»: Давно слежу за Азмуном, он очень хороший игрок

Главный тренер «Лиона»высказал мнение о нападающем «Зенита»

«Конечно, я его знаю. К сожалению, потому что мы играли с "Аяксом" против "Ростова" в Лиге чемпионов, и он нас убил!

Он очень хороший игрок, и мне нравится, когда в моей команде есть хорошие игроки. Я слежу за ним давно», — приводит слова голландского специалиста интернет-издание TOP Mercato.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил «Зениту» 11 млн евро за 26-летнего иранского форварда, контракт которого с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом следующего года.

Отмечается, что петербуржцы оценивают 26-летнего игрока в 20 млн евро.