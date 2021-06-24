Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Италия эффектно проводит Евро-2020Топ-3 команд группового этапа Евро-2020
  • 06:51
    • Бразилия вырвала победу у Колумбии, забив на 10-й компенсированной минуте
  • 08:15
    • Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
  • 00:11
    • Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
  • 00:09
    • Германия вырвала у Венгрии ничью и вышла в плей-офф Евро-2020
  • 23:59
    • Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020
    Все новости спорта

    Агент Влашича: Гол на Евро важен для продажи игроков

    Футбол Сборная Хорватии Евро-2020 (2021) ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о важности гола своего клиента в матче против Шотландии (3:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

    Никола Влашич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Влашич

    «Никола сыграл отлично, забил важный гол. Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков.

    Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень», — приводит слова Влашича Sport24.

  • Прорыв Хорватии подтвердил печальную статистику Шотландии. Распределение команд в группе D
  • Расклады Евро-2020: группа D
  • Вчера

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купит Влашича за 25 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Влашич провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «армейцами» действует до конца июня 2024 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уругвай наконец-то прервет неудачную серию?
  • Боливия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Поборется ли Чили за первое место в группе A?
  • Чили — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Шестая игра «Монреаля» и «Вегаса» не покажет большую результативность?
  • «Монреаль» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боливия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.29
  • Экспресс дня 25 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гремио — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры