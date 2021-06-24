Агент Влашича: Гол на Евро важен для продажи игроков

, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии, рассказал о важности гола своего клиента в матче против Шотландии (3:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

«Никола сыграл отлично, забил важный гол. Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков.

Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень», — приводит слова Влашича Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купит Влашича за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Влашич провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «армейцами» действует до конца июня 2024 года.