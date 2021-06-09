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    «Зенит» снова попытается купить у ЦСКА Влашича

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    «Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 23-летнего хорватского футболиста 25 миллионов евро.

    В прошлом году «Зенит» предлагал ЦСКА аналогичную за Влашича, но получил отказ.

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    В минувшем сезоне Влашич провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «армейцами» действует до конца июня 2024 года.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит 15 миллионов евро за полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса..VrezNews1 /football/2021/06/07/vidal/

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