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    Сантуш: Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа

    Футбол Сборная Португалии Португалия Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью с Францией (2:2), выведшую его команду в 1/8 финала Евро-2020.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды.

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    Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя.

    Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.

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    • Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником.

    Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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    • В первом раунде плей-офф сборная Португалии сыграет с командой Бельгии, у которой было лишних 48 часов на подготовку.

    «Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится.

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    Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше», — сказал Сантуш.

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