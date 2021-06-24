Колосков: Сборная Англии показывает самый скучный футбол на Евро-2020

Почетный президент РФСподелился мнением о сборных, вышедший в стадию плей-офф Евро-2020.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Италии сыграет с Австрией, Бельгия с Португалией, Франция со Швейцарией, Хорватия с Испанией, Швеция с Украиной, Англия с Германией, Нидерланды с Чехией, а Уэльс — с Данией.

«Я считаю, что если говорить о фаворитах чемпионата, то у нас есть сильные команды Нидерландов и Франции — эти две сборные произвели на меня наилучшие впечатления.

Выправляется команда Испании, которая показывают ту игру, к которой она стремилась. Также отмечу очень качественный футбол итальянцев, современный, быстрый, техничный, разнообразный.

Сборная Германии не впечатлила, а Англия вообще показывает самый скучный футбол. Вечные перепасы на своей половине поля в течение пятидесяти минут.

Убежит иногда Стерлинг — забьют. Не убежит — не забьют. Мне кажется, Германия выиграет у них», — сказал Колосков «Р-Спорту».

Евро-2020 завершится 11 июля.