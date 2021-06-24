Инсинье: Мы точно не позволим сборной Австрии ничего нам навязывать

Нападающий сборной Италиивысказал мнение о противостоянии в первом раунде плей-офф Евро-2020 с Австрией.

Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

«Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии. Деталей пока что не обсуждали, но, исходя из того, что увидели, это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать.

Мы точно не позволим ей ничего навязывать и будем показывать привычный для себя футбол. Все, что нам необходимо, — это сохранять спокойствие.

Нам нравится быть вместе и на поле, и за его пределами. Это заметно каждому. В переездах мы веселимся, поем, подкалываем друг друга.

Для того чтобы добиваться успеха на поле, сперва нужно хорошо ладить друг с другом в коллективе. Наш тренер с этим прекрасно справился», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.