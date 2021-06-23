Словакия — Испания: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы сборных Словакии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриниар, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.

Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Суслов, Бенеш, Грошовски, Ганцко, Дюриш, Лоботка, Косцелник.

Испания: Унай Симон, Альба, Ляпорт, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабия.

Запасные: де Хеа, Санчес, Пау Торрес, Льоренте, Алькантара, Ф. Торрес, Гайя, Родри, Руис, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Испании. Коэффициент на ее победу — 1.23, на успех Словакии — 17.50, на ничью — 7.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.