Сборная Словакии сыграет против команды Испании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Севилье на «Олимпико», начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

На Евро-2020 словацкая сборная стартовала с сенсационной победы над Польшей со счетом 2:1.

Сперва забили благодаря автоголу Войцеха Щенсны, а при счете 1:1, играя в большинстве, Словакия вырвала победу усилиями Милана Шкриньяра.

Во втором туре команда проиграла Швеции (0:1). Таки образом, коллектив занимает вторую строчку, уступая шведам один балл и опережая Испанию и Польшу на один и два очка соответственно.

Все прогнозы на Евро-2020

Поражение от Швеции стало для Словакии единственным в этом году. В шести предыдущих матчах в 2021-м году словакам удалось одержать две победы при четырех ничьих.

Испания

При всем обилие голевых моментов сборная Испании не смогла добиться нужного ей результата в матче со Швецией (0:0). То же самое случилось во 2-м турe против Польши — 1:1.

Прогноз на матч Словакия — Испания Испания разорвет словацкую оборону?

У коллектива беспроигрышная серия из 10 матчей. Правда на Евро у команды серия их четырех матчей без побед — 2 поражения и двe ничьи.

«Красная фурия» неплохо выступила в рамках отбора на ЧМ-2022 — ничья с Грецией (1:1), победа над Грузией (2:1) и Косово (3:1). Последнее поражение команда терпела 13 октября в матче Лиги наций против Украины (0:1).

Также стоит отметить, что Испания традиционно показывает неплохую игру в обороне. Больше гола она не пропускала с ноября 2018 года. А с учетом товарищеских игр с Португалией (0:0) и Литвой (4:0), коллектив Энрике не пропускает уже три встречи.

Ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех Словакии оценивается в 15,00, ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.