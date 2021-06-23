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    Прорвeтся ли Испания в плeй-офф Eвро-2020?

    Словакия — Испания. Ставка (к. 2.10) на тоталы в матче Евро-2020 23 июня 2021 года

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    Испания пока не побеждает на Eвро-2020
    Сборная Словакии сыграет против команды Испании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Севилье на «Олимпико», начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 23 Июня 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Испания Испания
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    Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    Словакия

    На Евро-2020 словацкая сборная стартовала с сенсационной победы над Польшей со счетом 2:1.

    Сперва забили благодаря автоголу Войцеха Щенсны, а при счете 1:1, играя в большинстве, Словакия вырвала победу усилиями Милана Шкриньяра.

    Во втором туре команда проиграла Швеции (0:1). Таки образом, коллектив занимает вторую строчку, уступая шведам один балл и опережая Испанию и Польшу на один и два очка соответственно.

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    Поражение от Швеции стало для Словакии единственным в этом году. В шести предыдущих матчах в 2021-м году словакам удалось одержать две победы при четырех ничьих.

    Испания

    При всем обилие голевых моментов сборная Испании не смогла добиться нужного ей результата в матче со Швецией (0:0). То же самое случилось во 2-м турe против Польши — 1:1.

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    • У коллектива беспроигрышная серия из 10 матчей. Правда на Евро у команды серия их четырех матчей без побед — 2 поражения и двe ничьи.

    «Красная фурия» неплохо выступила в рамках отбора на ЧМ-2022 — ничья с Грецией (1:1), победа над Грузией (2:1) и Косово (3:1). Последнее поражение команда терпела 13 октября в матче Лиги наций против Украины (0:1).

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    • Также стоит отметить, что Испания традиционно показывает неплохую игру в обороне. Больше гола она не пропускала с ноября 2018 года. А с учетом товарищеских игр с Португалией (0:0) и Литвой (4:0), коллектив Энрике не пропускает уже три встречи.

    Ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех Словакии оценивается в 15,00, ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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