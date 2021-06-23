Португалия — Франция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

Составы команд:
«Португалия»: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью, Перейра Данилу, Ренату Саншеш, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.
«Франция»: Уго Льорис, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Жюль Кунде, Поль Погба, Антуан Гризманн, Корентин Толиссо, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.
Предыдущий матч соперников: «Португалия» — «Франция» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 0:1. Матч между командами «Португалия» и «Франция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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