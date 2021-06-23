Орлов призвал посадить игроков сборной России на хлеб и воду

Известный комментаторраскритиковал защитников сборной России.

«Тенденция российских защитников — играть поперек и назад, и это ужасно. Вот это позор нашего футбола.

Вот куда давал пас Зобнин? Назад. Зачем? Почему не развивал атаку? Вот она ментальность. Европейский футболист развивает атаку, российский — тормозит.

Но так это можно победить. Тренер должен за каждый такой пас штрафовать игрока, они все профессионалы.

Кстати, по поводу: "Ругайте нас". Ребят, вас всех сейчас надо посадить на хлеб и воду с точки зрения сборной, хотя вы там заработали денег.

Но за такое выступление можно рубануть и премию. Извините, но вы показали полный брак в своей работе. Найдите хоть одного болельщика, который скажет, что вы здорово играли», — сказал Орлов во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».