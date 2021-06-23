Луис Энрике: Я надеюсь, что сборная Испании выиграет свою группу

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что живем результатами, и понимаем, что происходит, когда поставленные цели не выполняются. Я надеюсь, что в среду вечером мы не просто выйдем из группы, а выиграем ее. Я сфокусирован на мотивации своих игроков.
Я чувствую, что когда мы выиграем свой первый матч на турнире, мы выйдем на свой лучший уровень. Все дело в завершении моментов. Мы создавали достаточно для победы как в первом, так и во втором матче», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Прогноз на матч Испания — Словакия
Матч Словакия — Испания состоится сегодня, 23 июня, начало — в 19:00. Испания занимает третье место в группе Е с двумя очками. Словакия находится на второй строке с тремя очками.