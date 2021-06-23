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    Олег Иванов о провале сборной на Евро: Это наш уровень

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    Бывший футболист сборной России Олег Иванов признался, что его не удивило выступление национальной команды на Евро-2020.

    Олег Иванов
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    Олег Иванов

    Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.

    «За Евро сборная, конечно, заслужила двойку, поскольку не выполнила задачу выйти из группы. В то же время клеймить футболистов и тренерский штаб нет смысла. Лучше взглянуть правде в глаза и сказать: "Это просто наш уровень". Который позволяет обыгрывать финнов да биться почти тайм на равных с датчанами. Не более.

    Какие нужны изменения? Очень хочется, чтобы сборная играла интереснее. А то есть сдвиги к лучшему в обороне, давление на соперника. Сдерживать чужие атаки мы худо-бедно научились. А вот создавать свои... Пока не видно ни позиционной игры, ни продуманных контратак. Все на индивидуальном мастерстве.

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    • Хотя ярких исполнителей в составе хватает — Головин, Миранчук, Кузяев. На подходе талантливая молодежь — Захарян, Мостовой, Макаров, Лесовой. Да и защитники у нас с хорошим пасом. Но в Копенгагене они перестраховывались, поэтому чаще играли через Сафонова.

    Соперники уже давно поняли, к чему сводится наша игра впереди. К забросам на Дзюбу. Он старается, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Но его очень плотно опекают, порой на плечах сидят сразу два защитника, да еще третий страхует — чтобы Артем не смог скинуть мяч партнеру. Значит, нужно разнообразить игру в атаке, больше задействовать фланги.

    Болельщики часто несправедливы к Дзюбе. Я же считаю, что в России из форвардов он по-прежнему номер один. Неслучайно что в прошлом сезоне, что в этом забил в РПЛ больше всех», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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