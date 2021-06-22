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    Орлов назвал провалом выступление сборной России на Евро-2020

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    Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Всё логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.

    Конечно, выступление сборной на чемпионате Европы — провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол — это плохо», — цитирует Орлова «Чемпионат» .

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    Напомним, россияне заняли четвертое место в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф.

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