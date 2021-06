Дембеле больше не сыграет на Евро из-за травмы

Нападающий сборной Франциибольше не сможет сыграть на чемпионате Европы.

24-летний футболист, замененный в концовке матча с Венгрией (1:1), получил травму коленного сухожилия, сообщает пресс-служба французской команды.

Изначально предполагалось, что Дембеле пропустит только матч с Португалией в третьем туре группового этапа.

Позже стало ясно, что Усман не успеет восстановиться до конца Евро-2020.

Матч сборных Португалии и Франции состоится 23 июня на стадионе в Будапеште, начало игры — в 22:00 мск.

Having hurt his knee in the 1-1 draw with Hungary, Ousmane Dembélé is out for the rest of the Euro. We wish Ousmane a speedy recovery! 🇫🇷👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/978pWE9UCp