В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Брайана Ортеги и Диего Лопеса в полулегком весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ортега — Лопес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брайан Ортега

Турнирное положение: Ортега бывший претендент на титул, ныне занимающий третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Брайан дважды дрался за титул чемпиона, но оба раза потерпел неудачи.

Последние бои: Несмотря на столь высокое место в рейтинге, Брайан Ортега крайне нестабильный боец. У него 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков. В последнем из них он одолел сабмишном Яира Родригеза, после чего должен был драться с Лопесом в июне, но снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Состояние бойца: Брайан один из лучших борцов дивизиона. У него хороший контроль, высокий процент тейкдаунов и разнообразие приемов на канвасе. Правда, в стойке есть большие проблемы с защитой от ударов. Наглядным тому подтверждением являются его бои против Волкановски, Холлоуэя и реванш с Родригезом.

Диего Лопес

Турнирное положение: Бразильский боец занимает 12-ю строчку в рейтинге. Причем дебютировал в UFC Лопес только весной прошлого года. Однако с момента дебюта стало понятно, что это боец высочайшего уровня и у руководства лиги на него большие планы.

Последние бои: Потерпев поражение в дебюте по очкам от Мовсара Евлоева при выходе на коротком уведомлении, бразилец дальше катком прошелся по всем оппонентам. Трех из четырех последних соперников Лопес удосрочил. В июне он одолел единогласным решением Дэна Иге, заменившего травмированного Ортегу.

Состояние бойца: Лопес прогрессирует стремительными шагами. В партере он даже несколько раз поймал на болевой прием непобежденного Мовсара Евлоева и это говорит о высочайших навыках на канвасе. Уровень ударки тоже достойный.

Единственная проблема — это не самая лучшая защита от попаданий, но она намного лучше, чем у Ортеги.

Статистика для ставок

Трех из четырех последних соперников Лопес удосрочил

У Ортеги 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение восходящей звезде дивизиона Диего Лопесу. На его победу можно поставить за 1.60, тогда как на успех Ортеги предлагают сделать ставку за 2.55.

Прогноз: В противостоянии двух мастеров грэпплинга и борьбы все будет сводиться к тому, кто лучше проявит себя в стойке. Глядя на предыдущие бои обоих, в этом компоненте Лопес проявил себя лучше. Он не выглядел удобной мишенью для соперников и не бросался отчаянно в ноги за тейкдауном. Вполне вероятно, что бразилец перебьет Брайана в стойке и одержит победу.

Ставка: Победа Диего Лопеса за 1.60.