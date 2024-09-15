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    Брайан Ортега потерпит поражение?

    Ортега — Лопес. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC 306, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ортега — Лопес
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    Диего Лопес
    В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Брайана Ортеги и Диего Лопеса в полулегком весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ортега — Лопес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Брайан Ортега

    Турнирное положение: Ортега бывший претендент на титул, ныне занимающий третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Брайан дважды дрался за титул чемпиона, но оба раза потерпел неудачи.

    Последние бои: Несмотря на столь высокое место в рейтинге, Брайан Ортега крайне нестабильный боец. У него 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков. В последнем из них он одолел сабмишном Яира Родригеза, после чего должен был драться с Лопесом в июне, но снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

    Состояние бойца: Брайан один из лучших борцов дивизиона. У него хороший контроль, высокий процент тейкдаунов и разнообразие приемов на канвасе. Правда, в стойке есть большие проблемы с защитой от ударов. Наглядным тому подтверждением являются его бои против Волкановски, Холлоуэя и реванш с Родригезом.

    Диего Лопес

    Турнирное положение: Бразильский боец занимает 12-ю строчку в рейтинге. Причем дебютировал в UFC Лопес только весной прошлого года. Однако с момента дебюта стало понятно, что это боец высочайшего уровня и у руководства лиги на него большие планы.

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    • Последние бои: Потерпев поражение в дебюте по очкам от Мовсара Евлоева при выходе на коротком уведомлении, бразилец дальше катком прошелся по всем оппонентам. Трех из четырех последних соперников Лопес удосрочил. В июне он одолел единогласным решением Дэна Иге, заменившего травмированного Ортегу.

    Состояние бойца: Лопес прогрессирует стремительными шагами. В партере он даже несколько раз поймал на болевой прием непобежденного Мовсара Евлоева и это говорит о высочайших навыках на канвасе. Уровень ударки тоже достойный.

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    Единственная проблема — это не самая лучшая защита от попаданий, но она намного лучше, чем у Ортеги.

    Статистика для ставок

    • Трех из четырех последних соперников Лопес удосрочил

    • У Ортеги 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение восходящей звезде дивизиона Диего Лопесу. На его победу можно поставить за 1.60, тогда как на успех Ортеги предлагают сделать ставку за 2.55.

    Прогноз: В противостоянии двух мастеров грэпплинга и борьбы все будет сводиться к тому, кто лучше проявит себя в стойке. Глядя на предыдущие бои обоих, в этом компоненте Лопес проявил себя лучше. Он не выглядел удобной мишенью для соперников и не бросался отчаянно в ноги за тейкдауном. Вполне вероятно, что бразилец перебьет Брайана в стойке и одержит победу.

    Ставка: Победа Диего Лопеса за 1.60.

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    Ортега — Лопес: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на бои. Брайан Ортега потерпит поражение?
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