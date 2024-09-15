15 сентября в рамках 5-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице испанской Примеры с 8-ю очками в активе после 4-х туров. «Атлетико» набрал хороший ход.

К слову, на своем поле «матрасники» уже успели потерять 2 балла, но в предстоящем матче команда встречается с аутсайдером.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0, забив решающий гол на 90+2-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0).

«Атлетико» не проиграл ни одного матча из последних 9-и. За этот период команда 6 раз победила и трижды сыграла вничью, забив при этом 6 голов в рамках нового сезона Примеры.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Пабло Барриос (травма).

Состояние команды: «Атлетико» регулярно набирает очки, но не всегда побеждает. К тому же, полузащитник команды Маркос Льоренте отлично стартовал, забив 2 гола и сделав голевую передачу за 4 встречи.

В последней очной встрече «Атлетико» одолел «Валенсию» со счетом 2:0 в январе этого года, забив по голу в каждом тайме.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 4-х туров «Валенсия» занимает последнее 20-е место в таблице с 1-м баллом в активе.

Стоит отметить, что команда на чужом поле еще не набрала ни одного очка. К тому же, за 2 встречи в гостях «Валенсия» забила только 1 раз.

Последние матчи: В прошлой встрече Примеры команда сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1). Матчем ранее «Валенсия» проиграла «Атлетику» со счетом 0:1.

Команда еще не одержала ни одной победы в 4-х матчах нынешнего сезона. За этот период «Валенсия» пропустила 7 раз при 3-х забитых мячей.

Не сыграют: Рафаэль Мир (дисквалификация), Муктар Диахаби, Хауме Доменек, Уго Дуро, Хосе-Луис Гайя и Фран Перес (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Валенсии» довольно много травмированных игроков из основного состава. Команда все никак не может найти свою игру на старте сезона.

Последний раз «Валенсия» обыгрывала «Атлетико» в сентябре прошлого года со счетом 3:0. Дублем в том матче оформил Уго Дуро, который сейчас находится в списке травмированных.

Статистика для ставок

«Атлетико» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне

«Валенсия», напротив, не одержала ни одной победы в новом сезоне

В последних 5-и очных встречах «Атлетико» четырежды обыгрывал «Валенсию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Валенсии» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: Можно предположить, что «матрасники» одержать убедительную победу над соперником.

Ставка: Победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз: У «Валенсии» большие проблемы на старте сезона. Гости не смогут забить ни одного гола в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Валенсии» 0.5 меньше за 1.75.